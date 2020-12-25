​Состояние Абрамовича выросло на 1,33 млрд долларов

Роман Абрамович вошёл в десятку лучших российских бизнесменов по приросту состояния в уходящем календарном году. В 2020 году состояние владельца лондонского «Челси» выросло на 1,33 миллиарда долларов, пишет Forbes. Общее состояние Абрамовича авторитетный журнал оценивает в 13,694 миллиарда долларов.

Напомним, Роман Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. Клуб быстро добился прогресса и уже в 2005 году стал чемпионом Англии под руководством тогда ещё молодого и перспективного тренера Жозе Моуринью. С тех пор «Челси» ещё четырежды становился чемпионом Премьер-лиги, а в 2012 году завоевал трофей Лиги чемпионов.