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​Состояние Абрамовича выросло на 1,33 млрд долларов

25 Декабря 2020, 20:58,

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Роман Абрамович вошёл в десятку лучших российских бизнесменов по приросту состояния в уходящем календарном году. В 2020 году состояние владельца лондонского «Челси» выросло на 1,33 миллиарда долларов, пишет Forbes. Общее состояние Абрамовича авторитетный журнал оценивает в 13,694 миллиарда долларов.

Напомним, Роман Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. Клуб быстро добился прогресса и уже в 2005 году стал чемпионом Англии под руководством тогда ещё молодого и перспективного тренера Жозе Моуринью. С тех пор «Челси» ещё четырежды становился чемпионом Премьер-лиги, а в 2012 году завоевал трофей Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Роман Абрамович
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Комментарии (1)
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1
Underdog
25 Декабря 2020, 21:09

А где пу, гундяй?
А, точно, они ведь не бизнесмены)))

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