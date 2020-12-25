Озил: «Всегда мечтал играть в одной команде с Зиданом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил назвал футболиста, с которым он мечтал выступать в одной команде.

«Я бы назвал Зинедина Зидана, но это сложно было бы реализовать, потому что мы играем на одной позиции. Могу назвать ещё нескольких. Деннис Бергкамп, Робер Пирес, Ридван Дилмен и Джиджи Буфон – это великие люди как на поле, так и за его пределами», - написал Озил в «Твиттере».

Напомним, что Озил переживает далеко не самый лучший период в своей карьере, он не выходил на поле более полугода.

Контракт 32-летнего полузащитника с «канонирами» действует до конца сезона. В последнее время в СМИ регулярно фигурируют слухи о том, что Озил перейдет в «Фенербахче».