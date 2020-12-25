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Клопп поздравил болельщиков «Ливерпуля» с Рождеством

25 Декабря 2020, 16:39,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил болельщиков «мерсисайдцев» в Рождеством.

«Все видели, как жизнь резко может измениться. Поэтому мы должны ценить каждое мгновение и каждую секунду, которую мы проводим со своими близкими. Дорожите этими моментами. Они особенные.

Где бы вы ни находились, как бы вы ни праздновали, желаю вам мирного и счастливого Рождества. Надеюсь, что наша команда смогла подарить вам улыбку в этот трудный для всех год. С нетерпением жду встречи с болельщиками снова. С любовью и крепкими объятиями, Юрген», - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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