Клопп поздравил болельщиков «Ливерпуля» с Рождеством

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил болельщиков «мерсисайдцев» в Рождеством.

«Все видели, как жизнь резко может измениться. Поэтому мы должны ценить каждое мгновение и каждую секунду, которую мы проводим со своими близкими. Дорожите этими моментами. Они особенные.

Где бы вы ни находились, как бы вы ни праздновали, желаю вам мирного и счастливого Рождества. Надеюсь, что наша команда смогла подарить вам улыбку в этот трудный для всех год. С нетерпением жду встречи с болельщиками снова. С любовью и крепкими объятиями, Юрген», - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой «Ливерпуля».