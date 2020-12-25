Орье хочет вернуться в «ПСЖ»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье намерен покинуть английский клуб и вернуться в «ПСЖ», за который ранее выступал с 2014-го по 2017-й год.

«Я готов вернуться в парижский клуб. Никогда не отвечу отказом на предложение «ПСЖ». Это мой самый любимый клуб», - приводит слова 28-летнего французского футболиста издание Actu Foot.

В составе лондонского коллектива защитник выступает с 2017-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Орье провел восемь поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Томас Тухель уволен с поста наставника «ПСЖ».