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Орье хочет вернуться в «ПСЖ»

25 Декабря 2020, 13:36,

Global Look Press

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье намерен покинуть английский клуб и вернуться в «ПСЖ», за который ранее выступал с 2014-го по 2017-й год.

«Я готов вернуться в парижский клуб. Никогда не отвечу отказом на предложение «ПСЖ». Это мой самый любимый клуб», - приводит слова 28-летнего французского футболиста издание Actu Foot.

В составе лондонского коллектива защитник выступает с 2017-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Орье провел восемь поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Томас Тухель уволен с поста наставника «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Серж Орье
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