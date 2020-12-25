Калверт-Льюин может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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25 Декабря 2020, 12:49,
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Форвард Доминик Калверт-Льюин, выступающий в составе «Эвертона», может перебраться в другой английский клуб. Об этом информирует издание Express.
Согласно сведениям источника, 23-летний нападающий попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Стороны могут вступить в переговоры в грядущее зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Калверт-Льюин провел 14 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей. В составе «Эвертона» нападающий выступает с 2016-го года.
После 14 туров чемпионата Англии «ириски» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Доминик Калверт-Льюин