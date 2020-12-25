Ярмоленко может стать игроком «Эвертона»

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко близок к уходу из лондонского «Вест Хэма» в зимнее трансферное окно.

Согласно информации издания Transfermarketweb, новым местом работы 31-летнего футболиста может стать другой английский клуб - «Эвертон».

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018-го года. Его действующий трудовой договор с «молотобойцами» истекает в 2022-м году.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии украинский вингер провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями.

В настоящий момент «Эвертон» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.