Ярмоленко может стать игроком «Эвертона»

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25 Декабря 2020, 11:32,
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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко близок к уходу из лондонского «Вест Хэма» в зимнее трансферное окно.
Согласно информации издания Transfermarketweb, новым местом работы 31-летнего футболиста может стать другой английский клуб - «Эвертон».
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018-го года. Его действующий трудовой договор с «молотобойцами» истекает в 2022-м году.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии украинский вингер провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями.
В настоящий момент «Эвертон» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - зима 2021