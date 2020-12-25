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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Гринвуду

25 Декабря 2020, 10:32,

Global Look Press

Нападающий Мэйсон Гринвуд может продлить сотрудничество с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает портал Goal, руководство манкунианцев заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с 19-летним футболистом.

Мэйсон является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев форвард выступает с 2018-го года. Действующий контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гринвуд принял участие в девяти встречах, записав на свой счет один гол.

«Красные дьяволы», набрав 26 баллов, занимают третье место в турнирной таблице. Команда Уле Гуннара Сульшера отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд
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