Озил договорился с «Фенербахче»

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25 Декабря 2020, 09:26,
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Немецкий хавбек Месут Озил, не попавший в заявку лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021, близок к переезду в чемпионат Турции.
Согласно информации издания Bild, 32-летний полузащитник провел встречу с руководством стамбульского «Фенербахче», на которой стороны обговорили детали сотрудничества. Озил заявил, что хочет получать восемь миллионов евро в год. Руководство турецкого клуба согласилось удовлетворить требование футболиста.
Ожидается, что Озил перейдет в «Фенербахче» по завершении текущего сезона.
В составе лондонского коллектива хавбек выступает с 2013-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - лето 2021