Озил договорился с «Фенербахче»

Немецкий хавбек Месут Озил, не попавший в заявку лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021, близок к переезду в чемпионат Турции.

Согласно информации издания Bild, 32-летний полузащитник провел встречу с руководством стамбульского «Фенербахче», на которой стороны обговорили детали сотрудничества. Озил заявил, что хочет получать восемь миллионов евро в год. Руководство турецкого клуба согласилось удовлетворить требование футболиста.

Ожидается, что Озил перейдет в «Фенербахче» по завершении текущего сезона.

В составе лондонского коллектива хавбек выступает с 2013-го года.