Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Озил договорился с «Фенербахче»

25 Декабря 2020, 09:26,

Global Look Press

Немецкий хавбек Месут Озил, не попавший в заявку лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021, близок к переезду в чемпионат Турции.

Согласно информации издания Bild, 32-летний полузащитник провел встречу с руководством стамбульского «Фенербахче», на которой стороны обговорили детали сотрудничества. Озил заявил, что хочет получать восемь миллионов евро в год. Руководство турецкого клуба согласилось удовлетворить требование футболиста.

Ожидается, что Озил перейдет в «Фенербахче» по завершении текущего сезона.

В составе лондонского коллектива хавбек выступает с 2013-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола