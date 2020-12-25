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Киоун: «Арсенал» находится в свободном падении»

25 Декабря 2020, 09:12,

Global Look Press

Экс-защитник лондонского «Арсенал» Мартин Киоун высказался о неудачном выступлении «канониров» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Микель Артета сейчас находится под очень серьезным давлением. Ассистенты должны помогать ему. Им нужно принимать правильные решения при формировании состава.

Скоро откроется зимнее трансферное окно, в которое нельзя будет ошибиться. В данный момент «Арсенал» находится в свободном падении», - передает слова Киоуна издание talkSPORT.

После 14 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 очков и занимает лишь 15 место в турнирной таблице. Следующий матч команда Артеты проведет на своем поле против «Челси» 26-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Киоун
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