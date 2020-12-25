«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Аталанты»

Хавбек Мартен де Рон, выступающий в итальянской Серии А за «Аталанту», попал в сферу интересов английских топ-клубов. Об этом рапортует издание Football London.

Согласно данным источника, заполучить 29-летнего голландского полузащитника в свои ряды хотят лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Действующий контракт футболиста с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2024-го года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Мартену со стороны «Барселоны».

Де Рон пополнил ряды «Аталанты» летом 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии голландец провел 11 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.