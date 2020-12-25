«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Аталанты»

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25 Декабря 2020, 08:59,
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Хавбек Мартен де Рон, выступающий в итальянской Серии А за «Аталанту», попал в сферу интересов английских топ-клубов. Об этом рапортует издание Football London.
Согласно данным источника, заполучить 29-летнего голландского полузащитника в свои ряды хотят лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Действующий контракт футболиста с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2024-го года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Мартену со стороны «Барселоны».
Де Рон пополнил ряды «Аталанты» летом 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии голландец провел 11 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен