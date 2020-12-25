Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Холанн стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

25 Декабря 2020, 08:24,

Global Look Press

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 20-летнего норвежского бомбардира проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» предпримет попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.

Эрлинг перебрался в «Боруссию» в январе 2020-го года, перейдя из австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись десятью забитыми мячами (один - с пенальти) и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
Spirit
25 Декабря 2020, 10:09

100 млн не меньше!
Пусть абрашка раскошелится!

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