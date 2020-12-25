Холанн стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 20-летнего норвежского бомбардира проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» предпримет попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.

Эрлинг перебрался в «Боруссию» в январе 2020-го года, перейдя из австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись десятью забитыми мячами (один - с пенальти) и двумя голевыми передачами.