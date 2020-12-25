Холанн стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

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25 Декабря 2020, 08:24,
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.
Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 20-летнего норвежского бомбардира проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» предпримет попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.
Эрлинг перебрался в «Боруссию» в январе 2020-го года, перейдя из австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись десятью забитыми мячами (один - с пенальти) и двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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