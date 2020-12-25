Венгер: «Догадываюсь, куда перейдёт Озил»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о будущем полузащитника «канониров» Месута Озила.

«Я догадываюсь, куда перейдёт Озил, но не скажу вам. Очень важно, чтобы тренер клуба, в котором продолжит карьеру Месут, был готов наладить оборонительный баланс в команде. Сейчас все команды хотят играть в высокий прессинг и быстро переходить в атаку, но всем по-прежнему нужны такие игроки, как Месут, которые могут отдать последний пас», - цитирует французского специалиста The Focus.

В последнее время в СМИ часто появляются слухи, что Озил близок к переходу в турецкий «Фенербахче».