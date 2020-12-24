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Мерсон: «Всё пришло к тому, что победы «Арсенала» становятся чем-то удивительным»

24 Декабря 2020, 23:53,

Global Look Press

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал выступления «канониров» в нынешнем сезоне.

«Всё пришло к тому, что победы «Арсенала» становятся чем-то удивительным. Так быть не должно. Я вообще не могу представить, как «Арсенал» может стать чемпионом. Я смотрел их матч против «Саутгемптона» и думал, сколько бы игроков «Арсенала» смогли бы играть в основе соперника.

Сейчас уверенность «Арсенала» пошатнулась. Артете нужно вернуться к той тактике, которая приносила «канонирам» успех», - цитирует Мерсона Sky Sports.

После четырнадцати туров «Арсенал» занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Пол Мерсон
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