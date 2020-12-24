Моуринью: «Мы должны быть счастливы, что выступаем в АПЛ. Это фантастический чемпионат»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о текущем положении дел в английской Премьер-лиге.

«В АПЛ очень сложно показывать стабильные результаты. Вы можете проиграть любому сопернику. У нас был период, когда нам приходилось играть с шестью лучшими командами подряд. Это очень сложно.

Мы должны быть счастливы, что выступаем в такой лиге. Это фантастический чемпионат.

Я не понимаю, почему пресса критикует некоторых тренеров. Посмотрите на таблицу, как вы вообще можете делать выводы? Всё меняется каждую неделю», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.