Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью: «Мы должны быть счастливы, что выступаем в АПЛ. Это фантастический чемпионат»

24 Декабря 2020, 23:39,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о текущем положении дел в английской Премьер-лиге.

«В АПЛ очень сложно показывать стабильные результаты. Вы можете проиграть любому сопернику. У нас был период, когда нам приходилось играть с шестью лучшими командами подряд. Это очень сложно.

Мы должны быть счастливы, что выступаем в такой лиге. Это фантастический чемпионат.

Я не понимаю, почему пресса критикует некоторых тренеров. Посмотрите на таблицу, как вы вообще можете делать выводы? Всё меняется каждую неделю», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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