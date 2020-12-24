Клопп высказался об игре Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего Садио Мане.

«Если бы меня спросили про результативность Мане в последних десяти матчах, то я бы проиграл всё. Я и представить не мог, что он забил только однажды. Садио играет невероятно, очень сложно защищаться против него. Его должны закрывать 2-3 игрока, а значит открывается очень много пространства», - цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Мане сыграл двадцать матчей за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт сенегальца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.