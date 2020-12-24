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Клопп высказался об игре Мане

24 Декабря 2020, 22:43,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего Садио Мане.

«Если бы меня спросили про результативность Мане в последних десяти матчах, то я бы проиграл всё. Я и представить не мог, что он забил только однажды. Садио играет невероятно, очень сложно защищаться против него. Его должны закрывать 2-3 игрока, а значит открывается очень много пространства», - цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Мане сыграл двадцать матчей за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт сенегальца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрген Клопп, Садио Мане
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