Озил: «Гендузи – самый недооцененный футболист из тех, с кем я играл»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал, кого считает самым недооцененным футболистом из тех, с кем ему приходилось играть.

«Маттео Гендузи. Я уверен, что однажды он станет футболистом высочайшего уровня», - написал Озил в «Твиттере».

21-летний Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что права на французского полузащитника принадлежат «Арсеналу», его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость Гендузи по версии портала Trasnfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.