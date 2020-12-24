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Озил: «Гендузи – самый недооцененный футболист из тех, с кем я играл»

24 Декабря 2020, 22:24,

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал, кого считает самым недооцененным футболистом из тех, с кем ему приходилось играть.

«Маттео Гендузи. Я уверен, что однажды он станет футболистом высочайшего уровня», - написал Озил в «Твиттере».

21-летний Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что права на французского полузащитника принадлежат «Арсеналу», его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость Гендузи по версии портала Trasnfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил, Маттео Гендузи
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