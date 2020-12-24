Клопп ответил на вопрос о возможном уходе Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего Мохамеда Салаха.

«Салах находится в хорошей форме и настроении. Если бы камеры записывали сегодняшнюю тренировку, то вы бы увидели, что он много смеется и наслаждается каждым днём. Конечно, я понимаю, что вам нужно о чем-то писать, но ничего особенного не происходит», - цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Салах сыграл двадцать один матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт египтянина с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.