«Атлетико» арендует Алонсо

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Chiringuito, испанский футболист является главной целью мадридского «Атлетико» на зимнее трансферное окно. Отмечается, что «матрасники» планируют арендовать Алонсо. Испанский клуб будет платить половину зарплаты футболисту.

29-летний Алонсо принял участие лишь в трёх матчах «Челси» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что защитник «Атлетико» Киран Триппьер был дисквалифицирован за игру на тотализаторе на 10 недель.