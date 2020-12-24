Клопп: «Тьяго начал тренироваться с командой, но с «Вест Бромвичем» он не сыграет»

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24 Декабря 2020, 21:10,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении травмированных футболистов.
«Тьяго уже начал тренироваться с командой. Он не участвовал в полном занятии, но уже тренировался, это здорово. Но мы не можем торопиться в таком вопросе.
Шакири? Он уже тренируется с командой, всё хорошо.
Милнер? Вчера он провёл всю тренировку в основной группе, но сегодня занимался индивидуально. У нас есть ещё несколько дней, чтобы принять решение по этим футболистам.
Могу вам точно сказаться, что Тьяго не сыграет с «Вест Бромвичем», - цитирует немецкого специалиста Джеймс Пирс.
Матч между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» состоится в воскресенье, 27 декабря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Тьяго Алькантара, Джердан Шакири, Джеймс Милнер