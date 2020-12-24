Сульшер: «Марсьяль будет становиться всё лучше и лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о нападающем Антони Марсьяле.

«Антони в последнее время вносит огромный вклад в успехи команды. Он забивает голы, отдает передачи и становится лучше. Он блестяще показал себя в матче с «Лидсом».

Все знают, что Марсьяль обладает высочайшим классом, но его уверенность была подоврана красной карточкой в начале сезона, на Антони обрушилось огромное количество критики в тот момент. Он будет становиться всё лучше и лучше», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

25-летний француз сыграл четырнадцать матчей за «манкунианцев» в нынешнем турнире, забил три гола и отдал пять голевых передач.