​Тухель хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал»

|
24 Декабря 2020, 15:47,
|
|
В ближайшие часы «ПСЖ» должен объявить об уходе Томаса Тухеля с должности главного тренера. Немецкий специалист выиграл множество трофеев во Франции и вывел команду в финал Лиги чемпионов, однако амбициозным владельцам клуба этого оказалось недостаточно.
Как сообщает в Twitter журналист авторитетного издания Bild Кристиан Фальк, теперь Тухель рассчитывает попробовать свои силы в Англии. Немец хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в настоящий момент тренируют Уле Гуннар Сульшер и Микель Артета, которых то и дело слухи связывают с отставкой.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, ПСЖ, Томас Тухель
Сульшера увольнять вроде бы не собираются, но если Тухель хочет попробовать свои силы в Чемпионшипе, пусть подождёт до конца сезона и отставки Артеты)))