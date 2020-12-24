Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тухель хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал»

24 Декабря 2020, 15:47,

twitter.com

В ближайшие часы «ПСЖ» должен объявить об уходе Томаса Тухеля с должности главного тренера. Немецкий специалист выиграл множество трофеев во Франции и вывел команду в финал Лиги чемпионов, однако амбициозным владельцам клуба этого оказалось недостаточно.

Как сообщает в Twitter журналист авторитетного издания Bild Кристиан Фальк, теперь Тухель рассчитывает попробовать свои силы в Англии. Немец хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в настоящий момент тренируют Уле Гуннар Сульшер и Микель Артета, которых то и дело слухи связывают с отставкой.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, ПСЖ, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Tytus
24 Декабря 2020, 16:15

Сульшера увольнять вроде бы не собираются, но если Тухель хочет попробовать свои силы в Чемпионшипе, пусть подождёт до конца сезона и отставки Артеты)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола