​Тухель хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал»

В ближайшие часы «ПСЖ» должен объявить об уходе Томаса Тухеля с должности главного тренера. Немецкий специалист выиграл множество трофеев во Франции и вывел команду в финал Лиги чемпионов, однако амбициозным владельцам клуба этого оказалось недостаточно.

Как сообщает в Twitter журналист авторитетного издания Bild Кристиан Фальк, теперь Тухель рассчитывает попробовать свои силы в Англии. Немец хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в настоящий момент тренируют Уле Гуннар Сульшер и Микель Артета, которых то и дело слухи связывают с отставкой.