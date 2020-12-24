«Манчестер Юнайтед» сохранит Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард, у которого истекает контракт с «Манчестер Юнайтед», может задержаться в стане «красных дьяволов».

Согласно данным Daily Mail, манкунианцы в ближайшее время активируют опцию пролонгации в соглашении 28-летнего футболиста, чтобы тот не ушел бесплатно.

Таким образом, контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Лингард не сыграл ни одного поединка в английской Премьер-лиге. На его счету два матча в Кубке английской лиги.