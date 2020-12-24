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«Манчестер Юнайтед» сохранит Лингарда

24 Декабря 2020, 13:32,

Global Look Press

Атакующий полузащитник Джесси Лингард, у которого истекает контракт с «Манчестер Юнайтед», может задержаться в стане «красных дьяволов».

Согласно данным Daily Mail, манкунианцы в ближайшее время активируют опцию пролонгации в соглашении 28-летнего футболиста, чтобы тот не ушел бесплатно.

Таким образом, контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Лингард не сыграл ни одного поединка в английской Премьер-лиге. На его счету два матча в Кубке английской лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард
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