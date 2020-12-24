«Ливерпуль» заинтересовался бывшим игроком «Зенита»

Бывший защитник петербургского «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэль Гарай имеет вариант продолжения карьеры в «Ливерпуле», об этом сообщает издание Todofichajes.

Согласно сведениям источника, мерсисайдский клуб хочет подписать 34-летнего аргентинца, чтобы закрыть пробелы в оборонительной линии после травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Гарай сейчас находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться «Ливерпулю» совершенно бесплатно.

По итогам 14 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 31 балл и занимают первое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Юргена Клоппа сыграет против «Вест Бромвича» 27-го декабря.