«Ливерпуль» заинтересовался бывшим игроком «Зенита»

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24 Декабря 2020, 13:07,
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Бывший защитник петербургского «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэль Гарай имеет вариант продолжения карьеры в «Ливерпуле», об этом сообщает издание Todofichajes.
Согласно сведениям источника, мерсисайдский клуб хочет подписать 34-летнего аргентинца, чтобы закрыть пробелы в оборонительной линии после травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.
Гарай сейчас находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться «Ливерпулю» совершенно бесплатно.
По итогам 14 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 31 балл и занимают первое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Юргена Клоппа сыграет против «Вест Бромвича» 27-го декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Эсекиэль Гарай
ай.. он наверно и забыл кады за зенит играл.. )))
хотя игрок был топ во всех отношениях
Да зачем он нужен?Он уже возрастной.Клоппу навряд ли он нужен.