«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер

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24 Декабря 2020, 11:58,
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Руководство лондонского «Вест Хэма» планирует расстаться с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко. «Молотобойцы» выставят 31-летнего футболиста на трансфер в январе, об этом сообщает издание Mirror.
Ожидается, что вырученные с продажи Ярмоленко деньги лондонский клуб намерен инвестировать в покупку нападающего сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии украинский вингер провел шесть матчей, не отметившись голевыми передачами.
После 14 туров АПЛ «молотобойцы» набрали 21 очко и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - зима 2021
Вест Хэм не хочет скакать.