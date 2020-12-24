«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер

Руководство лондонского «Вест Хэма» планирует расстаться с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко. «Молотобойцы» выставят 31-летнего футболиста на трансфер в январе, об этом сообщает издание Mirror.

Ожидается, что вырученные с продажи Ярмоленко деньги лондонский клуб намерен инвестировать в покупку нападающего сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии украинский вингер провел шесть матчей, не отметившись голевыми передачами.

После 14 туров АПЛ «молотобойцы» набрали 21 очко и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.