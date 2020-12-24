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«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер

24 Декабря 2020, 11:58,

Global Look Press

Руководство лондонского «Вест Хэма» планирует расстаться с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко. «Молотобойцы» выставят 31-летнего футболиста на трансфер в январе, об этом сообщает издание Mirror.

Ожидается, что вырученные с продажи Ярмоленко деньги лондонский клуб намерен инвестировать в покупку нападающего сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии украинский вингер провел шесть матчей, не отметившись голевыми передачами.

После 14 туров АПЛ «молотобойцы» набрали 21 очко и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
24 Декабря 2020, 12:10

Вест Хэм не хочет скакать.

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