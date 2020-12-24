Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» намерен арендовать форварда «Реала»

24 Декабря 2020, 11:23,

Global Look Press

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует британское издание Daily Star.

В трансфере 20-летнего нападающего заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют оформить аренду Винисиуса до завершения сезона-2020/2021.

Напомним, что Жуниор перебрался в «королевский» клуб из «Фламенго» летом 2018-го года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий провел 18 поединков и забил три мяча во всех турнирах, из них всего три поединка он отыграл полностью.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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redwhite1959
24 Декабря 2020, 12:06

Если бразилец уйдёт в "Арсенал" ( или какой-либо другой клуб ), большинство болельщиков "Реала" - в том числе и я - вздохнут с облегчением. Этого парня природа наградила скоростью и техникой, но игровым мышлением обделила - на поле он всё делает невпопад(( Желание Зидана иметь на флангах скоростных дриблёров понятно - обыгрывая на скорости защитника один в один и врываясь в штрафную, ситуация у ворот противника сразу же накаляется до предела. Но в Ла Лиге, где практически во всех командах игра в обороне хорошо отлажена, у Винисиуса с его скоростью и техникой ничего не получается, потому что вдобавок к тому, что дефы против него играют грамотно, ноги у него бегут быстрее, чем думает голова. Однажды Бензема даже сказал в перерыве Менди, чтобы тот пас бразильцу не давал, так как всё равно будет потеря мяча. Т.е. нахождение бразильца на поле это минус один игрок в составе "Реала". Возможно в АПЛ, в которой более открытый футбол, бразильцу будет полегче. Но я в этом сильно сомневаюсь, потому что натренировать умение мыслить на поле невозможно.

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