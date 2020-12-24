«Арсенал» намерен арендовать форварда «Реала»

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует британское издание Daily Star.

В трансфере 20-летнего нападающего заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют оформить аренду Винисиуса до завершения сезона-2020/2021.

Напомним, что Жуниор перебрался в «королевский» клуб из «Фламенго» летом 2018-го года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий провел 18 поединков и забил три мяча во всех турнирах, из них всего три поединка он отыграл полностью.