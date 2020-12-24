Роуз арестован после совершения ДТП

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз был задержан полицией в связи с совершением ДТП, передает издание The Telegraph.

Согласно данным источника, вечером 23-го декабря футболист, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и угодил в отбойник. Роуз не пострадал, а у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полицейские предъявили игроку обвинение в опасном вождении и задержали для дальнейшего разбирательства.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний защитник на поле не появлялся.

Ранее СМИ сообщали, что арендовать Роуза хочет «Дженоа».