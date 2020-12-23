Собослаи мог оказаться в «Арсенале»

Полузащитник Доминик Собослаи, перешедший из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг», мог оказаться в «Арсенале».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, за венгерским футболистом больше года следил лондонский «Арсенал». «Канониры» поддерживали тесный контакт с агентом Собослаи. Полузащитник принял решение перейти в «РБ Лейпциг» из-за главного тренера Юлиана Нагельсманна и перспективы играть в Лиге чемпионов.

Трансфер Собослаи обошёлся «РБ Лейпцигу» в 20 миллионов евро, он присоединится к немецкому клубу в январе. В активе 20-летнего футболиста двенадцать матчей за сборную Венгрии.