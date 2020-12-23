Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Собослаи мог оказаться в «Арсенале»

23 Декабря 2020, 19:57,

Global Look Press

Полузащитник Доминик Собослаи, перешедший из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг», мог оказаться в «Арсенале».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, за венгерским футболистом больше года следил лондонский «Арсенал». «Канониры» поддерживали тесный контакт с агентом Собослаи. Полузащитник принял решение перейти в «РБ Лейпциг» из-за главного тренера Юлиана Нагельсманна и перспективы играть в Лиге чемпионов.

Трансфер Собослаи обошёлся «РБ Лейпцигу» в 20 миллионов евро, он присоединится к немецкому клубу в январе. В активе 20-летнего футболиста двенадцать матчей за сборную Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, РБ Лейпциг, Доминик Собослаи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола