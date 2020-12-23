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«Манчестер Сити» предложит новый контракт Стерлингу

23 Декабря 2020, 17:27,

Global Look Press

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продлить контракт с клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «Манчестер Сити» хочет предложить англичанину новое соглашение. Переговоры между сторонами пока не начались.

Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году, сумма трансфера составила 63,7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний англичанин сыграл двадцать матчей за «Манчестер Сити», забил семь голов и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость Рахима оценивается в 110 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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