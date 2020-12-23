«Манчестер Сити» предложит новый контракт Стерлингу

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продлить контракт с клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, «Манчестер Сити» хочет предложить англичанину новое соглашение. Переговоры между сторонами пока не начались.

Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году, сумма трансфера составила 63,7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний англичанин сыграл двадцать матчей за «Манчестер Сити», забил семь голов и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость Рахима оценивается в 110 миллионов евро.