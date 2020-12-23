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Санту рассказал о восстановлении Хименеса, получившего перелом черепа

23 Декабря 2020, 16:51,

Global Look Press

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о восстановлении нападающего Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче с «Арсеналом».

«Рауль делает то, что должен делать - работает над восстановлением своего здоровья. Затем ему нужно будет набирать физическую форму. Мы должны набраться терпения. Всё это займёт какое-то время.

Должны ли судьи объяснять свои решения после матчей? Я не вижу в этом смысла. Существует вероятность, что всё это вызовет ещё больше вопросов для обсуждения. Я уверен, что в Англии работают лучшие судьи в мире», - цитирует Санту журналист Тим Спайерс в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту, Рауль Хименес
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