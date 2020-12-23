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Анчелотти сравнил Калверта-Льюина с Роналду

23 Декабря 2020, 16:21,

Global Look Press

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти сравнил нападающего Доминика Калверта-Льюина с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Доминик – особенный игрок. Вы можете увидеть, что он становится лучше с каждым днем, он способен в одиночку всё изменить.

Конечно, Доминик только в начале своего пути. Но повторюсь, что я вижу его прогресс от игры к игре. Он очень много работает на тренировках. Калверт-Льюин прекрасно знает своё тело, это дано далеко не каждому. Роналду был таким же игроком. Он смог понять своё тело», - цитирует Анчелотти TalkSport.

23-летний англичанин сыграл шестнадцать матчей в нынешнем сезоне, забил четырнадцать голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Карло Анчелотти, Доминик Калверт-Льюин
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