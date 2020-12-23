Кроос: «Левандовски – лучший футболист в мире»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал лучшего футболиста в мире.

«Левандовски – лучший футболист в мире. Он полностью заслужил эту награду.

Что касается награды лучшего тренера года, то для меня им является Флик. Он не просто привёл свой клуб к победам, но и сделал команду, которая продолжает доминировать во всех турнирах, в которых принимает участие. «Бавария» редко забивает менее четырёх голов», - цитирует Крооса SportBild.

Напомним, что ФИФА признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером 2020-го года, это удивило и самого немецкого специалиста. Большинство экспертов считают, что награду должен был получить главный тренер «Баварии».