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Кроос: «Левандовски – лучший футболист в мире»

23 Декабря 2020, 15:33,

Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал лучшего футболиста в мире.

«Левандовски – лучший футболист в мире. Он полностью заслужил эту награду.

Что касается награды лучшего тренера года, то для меня им является Флик. Он не просто привёл свой клуб к победам, но и сделал команду, которая продолжает доминировать во всех турнирах, в которых принимает участие. «Бавария» редко забивает менее четырёх голов», - цитирует Крооса SportBild.

Напомним, что ФИФА признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером 2020-го года, это удивило и самого немецкого специалиста. Большинство экспертов считают, что награду должен был получить главный тренер «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски, Тони Кроос, Ханс-Дитер Флик
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