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Шоу: «Нам необходимо добиться стабильности»

23 Декабря 2020, 15:12,

Global Look Press

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу считает, что «манкунианцам» по силам побороться за победу в АПЛ в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что было бы глупо сомневаться в нас, учитывая наше текущее положение в АПЛ. На данном этапе сезона на победу в турнире претендует много клубов. Мы выиграли большое количество матчей в последнее время.

Нам необходимо добиться стабильности, мы не можем играть хорошо несколько игр, затем проваливаться и снова начинать выступать здорово. Посмотрим, куда всё это нас приведет. Нам есть над чем работать», - цитирует Шоу Sky Sports.

После тринадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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