Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент Мустафи находится в Барселоне и ведёт переговоры по переходу защитника

23 Декабря 2020, 14:49,

Global Look Press

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил представитель футболиста Эмре Озтюрк.

«Сейчас я нахожусь в Барселоне, но не из-за Юсуфа Демира, как писали раньше, а из-за Мустафи из «Арсенала», представителем которого я являюсь», - цитирует Озтюрка ZRAFC.

Отметим, что 28-летний немец не получает достаточное количество игровой практики в «Арсенале». В нынешнем сезоне Мустафи принял участие в восьми матчах «канониров» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметил.

Контракт Шкодрана с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Шкодран Мустафи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tytus
23 Декабря 2020, 15:39

Странно: что агент Мустафи может делать в Барселоне? А хотя... Был, к примеру, Жиру в Арсе бревном, а в Челси, став на 4 года старше, прекрасно играет. Или вечно молодой и вечно запасной Тео зажигает у Хазенхютля, тоже, как и Жиру, разменяв тридцатник. Ремзи почему-то в Юве реже травмируется, чем в Арсе, Щенсны меньше курит в Юве, чем в Арсе, и т.д. Так, может, дело - не в игроках, не в Унаи и не в Микеле, а в том, что началось задолго до них, и у истоков тотальной стагнации некогда славной команды стояли другие люди, в том числе и некто, эту прекрасную команды в конце 90-х создавший? Хотя и до него Арсенал был далеко не из последних...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола