Агент Мустафи находится в Барселоне и ведёт переговоры по переходу защитника

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23 Декабря 2020, 14:49,
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Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил представитель футболиста Эмре Озтюрк.
«Сейчас я нахожусь в Барселоне, но не из-за Юсуфа Демира, как писали раньше, а из-за Мустафи из «Арсенала», представителем которого я являюсь», - цитирует Озтюрка ZRAFC.
Отметим, что 28-летний немец не получает достаточное количество игровой практики в «Арсенале». В нынешнем сезоне Мустафи принял участие в восьми матчах «канониров» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметил.
Контракт Шкодрана с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Шкодран Мустафи
Странно: что агент Мустафи может делать в Барселоне? А хотя... Был, к примеру, Жиру в Арсе бревном, а в Челси, став на 4 года старше, прекрасно играет. Или вечно молодой и вечно запасной Тео зажигает у Хазенхютля, тоже, как и Жиру, разменяв тридцатник. Ремзи почему-то в Юве реже травмируется, чем в Арсе, Щенсны меньше курит в Юве, чем в Арсе, и т.д. Так, может, дело - не в игроках, не в Унаи и не в Микеле, а в том, что началось задолго до них, и у истоков тотальной стагнации некогда славной команды стояли другие люди, в том числе и некто, эту прекрасную команды в конце 90-х создавший? Хотя и до него Арсенал был далеко не из последних...