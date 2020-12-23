Агент Мустафи находится в Барселоне и ведёт переговоры по переходу защитника

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил представитель футболиста Эмре Озтюрк.

«Сейчас я нахожусь в Барселоне, но не из-за Юсуфа Демира, как писали раньше, а из-за Мустафи из «Арсенала», представителем которого я являюсь», - цитирует Озтюрка ZRAFC.

Отметим, что 28-летний немец не получает достаточное количество игровой практики в «Арсенале». В нынешнем сезоне Мустафи принял участие в восьми матчах «канониров» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметил.

Контракт Шкодрана с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.