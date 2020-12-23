«МЮ» планирует трансфер защитника «Шальке»

Турецкий защитник Озан Кабак, выступающий в чемпионате Германии за гельзенкирхенский «Шальке», может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Согласно информации издания Daily Mail, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Руководство гельзенкирхенского «Шальке» планирует выручить с продажи Кабака порядка 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Милана».

В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел восемь матчей и получил три желтые карточки.