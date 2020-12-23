«МЮ» планирует трансфер защитника «Шальке»

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23 Декабря 2020, 13:53,
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Турецкий защитник Озан Кабак, выступающий в чемпионате Германии за гельзенкирхенский «Шальке», может перебраться в английскую Премьер-лигу.
Согласно информации издания Daily Mail, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Руководство гельзенкирхенского «Шальке» планирует выручить с продажи Кабака порядка 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Милана».
В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел восемь матчей и получил три желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Озан Кабак
Ну да, щас только из Шальке игроков и покупать в топовые клубы :D