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«МЮ» планирует трансфер защитника «Шальке»

23 Декабря 2020, 13:53,

Global Look Press

Турецкий защитник Озан Кабак, выступающий в чемпионате Германии за гельзенкирхенский «Шальке», может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Согласно информации издания Daily Mail, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Руководство гельзенкирхенского «Шальке» планирует выручить с продажи Кабака порядка 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Милана».

В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел восемь матчей и получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Озан Кабак
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Комментарии (1)
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Zenituwka
23 Декабря 2020, 14:00

Ну да, щас только из Шальке игроков и покупать в топовые клубы :D

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