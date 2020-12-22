«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси» интересуются Алабой

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22 Декабря 2020, 16:39,
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Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба находится в сфере интересов нескольких больших клубов.
Как сообщает Sport1, видеть Алабу у себя хотят «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси». Австриец начнёт переговоры с другими клубами уже в январе. Из «Баварии» Алаба с большой долей вероятности уйдёт летом.
28-летний защитник сыграл восемнадцать матчей за «Баварию» во всех матчах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца сезона, стороны уже несколько месяцев не могут договориться о продлении соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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