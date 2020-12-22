Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси» интересуются Алабой

22 Декабря 2020, 16:39,

Global Look Press

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба находится в сфере интересов нескольких больших клубов.

Как сообщает Sport1, видеть Алабу у себя хотят «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси». Австриец начнёт переговоры с другими клубами уже в январе. Из «Баварии» Алаба с большой долей вероятности уйдёт летом.

28-летний защитник сыграл восемнадцать матчей за «Баварию» во всех матчах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца сезона, стороны уже несколько месяцев не могут договориться о продлении соглашения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
22 Декабря 2020, 17:36

Неплохое усиление для любого топ клуба, особенно для пенсов и гигимонов 1-лиги....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола