«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси» интересуются Алабой

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба находится в сфере интересов нескольких больших клубов.

Как сообщает Sport1, видеть Алабу у себя хотят «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Челси». Австриец начнёт переговоры с другими клубами уже в январе. Из «Баварии» Алаба с большой долей вероятности уйдёт летом.

28-летний защитник сыграл восемнадцать матчей за «Баварию» во всех матчах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца сезона, стороны уже несколько месяцев не могут договориться о продлении соглашения.