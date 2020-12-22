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Тренер академии «Ливерпуля»: «Не верю, что Салах уйдёт из клуба, он не выглядит несчастным»

22 Декабря 2020, 15:16,

Global Look Press

Тренер академии «Ливерпуля» Гари О’Нил прокомментировал слухи о возможном уходе Мохамеда Салаха из клуба.

«Я очень хочу делать выводы только по выступлениям Салаха. Не верю, что парень, сыгравший феноменально тридцать минут против «Кристал Пэлас», уйдёт из «Ливерпуля». Я слышал, что он усердно работает на тренировках и находится в прекрасном настроении, так что не вижу никакой проблемы. Для меня он не выглядит несчастным парнем», - цитирует тренера академии Talk Sport.

В нынешнем сезоне 28-летний египтянин принял участие в двадцати одном матче «Ливерпуля» во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Гари О’Нил
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Комментарии (1)
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0
andi
22 Декабря 2020, 16:16
Салах пришел из РОМЫ в ЛИВЕРПУЛЬ без имени,в ЛИВЕРПУЛЕ КЛОПП создал из него хорошего игрока но пока не звезду,а МО начинает выеб*****.Из ЛИВЕРПУЛЯ уходили ОУЭН,ТОРРЕС,СУАРЕС и что все видели как они погасли.
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