«Ливерпуль» достиг договорённости о переходе Саншеша

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, договоренности о переходе португальского футболиста достиг «Ливерпуль». Сумма трансфера составит порядка двадцати миллионов евро. Английские СМИ считают сумму сильно заниженной, но «Лилль» может пойти на такие условия из-за тяжелого финансового положения.

23-летний португалец сыграл за «Лилль» десять матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил один гол. Контракт Саншеша с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В его активе 22 матча за сборную Португалии.