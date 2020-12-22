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«Ливерпуль» достиг договорённости о переходе Саншеша

22 Декабря 2020, 15:00,

УЕФА

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, договоренности о переходе португальского футболиста достиг «Ливерпуль». Сумма трансфера составит порядка двадцати миллионов евро. Английские СМИ считают сумму сильно заниженной, но «Лилль» может пойти на такие условия из-за тяжелого финансового положения.

23-летний португалец сыграл за «Лилль» десять матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил один гол. Контракт Саншеша с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В его активе 22 матча за сборную Португалии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Лилль, Трансферы футбола - зима 2021, Ренату Саншеш
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