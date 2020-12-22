Невилл: «У «Манчестер Юнайтед» нет команды, которая могла бы побороться за титул АПЛ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «манкунианцы» не готовы бороться за титул АПЛ в нынешнем сезоне.

«Вы просто смотрите на «Манчестер Юнайтед» и понимаете, что у них нет команды, которая могла бы побороться за титул. Я не думаю, что им по силам выиграть английскую Премьер-лигу», - цитирует Невилла Sky Sports.

После тринадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манкунианцы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять зачетных баллов, но имеют в своём активе на один матч меньше.

Завтра, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Лиги сразится с «Эвертоном».