Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Невилл: «У «Манчестер Юнайтед» нет команды, которая могла бы побороться за титул АПЛ»

22 Декабря 2020, 14:49,

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «манкунианцы» не готовы бороться за титул АПЛ в нынешнем сезоне.

«Вы просто смотрите на «Манчестер Юнайтед» и понимаете, что у них нет команды, которая могла бы побороться за титул. Я не думаю, что им по силам выиграть английскую Премьер-лигу», - цитирует Невилла Sky Sports.

После тринадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манкунианцы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять зачетных баллов, но имеют в своём активе на один матч меньше.

Завтра, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Лиги сразится с «Эвертоном».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гари Невилл
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