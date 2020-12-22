«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Фати

Европейские клубы проявляют интерес к молодому нападающему «Барселоны» Ансу Фати.

Как сообщает Calciomercato, видеть у себя Фати хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Отмечается, что «Барселона» не планирует отпускать своего талантливого футболиста. В контракте Ансу прописана сумма отступных, равная 150 миллионам евро, ни один из вышеупомянутых клубов не готов платить такие деньги.

18-летний испанец сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. На данный момент Ансу продолжает восстанавливаться от серьезной травмы мениска.