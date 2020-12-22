Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Гари Невилл: «Надеюсь, Погба приведёт «Манчестер Юнайтед» к чемпионству»

22 Декабря 2020, 13:40,

Instagram

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что французский хавбек Поль Погба все еще может приносить пользу команде.

«Я по-прежнему хочу, чтобы Поль вел «Манчестер Юнайтед» вперед. Он способен на это. Надеюсь, что Погба приведет «красных дьяволов» к чемпионскому титулу», - передает слова Невилла издание Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что Погба близок к уходу из манкунианского клуба. Игрока активно сватают в туринский «Ювентус».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед», имея игру в запасе, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» составляет пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Гари Невилл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
22 Декабря 2020, 15:04

Проснись чувак тебе пора на работу, набухался что ли....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола