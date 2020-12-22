Гари Невилл: «Надеюсь, Погба приведёт «Манчестер Юнайтед» к чемпионству»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что французский хавбек Поль Погба все еще может приносить пользу команде.

«Я по-прежнему хочу, чтобы Поль вел «Манчестер Юнайтед» вперед. Он способен на это. Надеюсь, что Погба приведет «красных дьяволов» к чемпионскому титулу», - передает слова Невилла издание Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что Погба близок к уходу из манкунианского клуба. Игрока активно сватают в туринский «Ювентус».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед», имея игру в запасе, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» составляет пять баллов.