Гвардиола: «Манчестер Сити» не планирует подписывать нападающего»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, занимающий пост рулевого «Манчестер Сити», ответил на вопрос о возможном усилении атакующей линии в зимнее трансферное окно.

«Манчестер Сити» не планирует подписывать нового форварда. Сейчас неподходящее время, вы сами видите, какая экономическая ситуация из-за пандемии. У всех клубов проблемы, мы не исключение», - передает слова наставника издание Sky Sports.

Напомним, что ведущий нападающий манкунианцев Серхио Агуэро находится в лазарете из-за травмы колена.

В настоящий момент «горожане» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 23 балла.