«Ливерпуль» хочет удержать Салаха улучшенным контрактом

Руководство «Ливерпуля» не планирует расставаться с нападающим Мохамедом Салахом. Мерсисайдцы собираются предложить 28-летнему египтянину новое трудовое соглашение с повышением заработной платы, утверждает портал Goal.

Стоит отметить, что по действующему контракту форвард получает 220 тысяч евро в неделю. Договор между сторонами рассчитан до середины 2023-го года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Салах хочет покинуть «Ливерпуль» и перейти в мадридский «Реал».

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии египтянин сыграл 13 матчей, отметившись 13 голами (5 - с пенальти) и тремя результативными передачами. Мохамед выступает за мерсисайдцев с 2017-го года.