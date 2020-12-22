«Ливерпуль» хочет удержать Салаха улучшенным контрактом

|
22 Декабря 2020, 11:59,
|
|
Руководство «Ливерпуля» не планирует расставаться с нападающим Мохамедом Салахом. Мерсисайдцы собираются предложить 28-летнему египтянину новое трудовое соглашение с повышением заработной платы, утверждает портал Goal.
Стоит отметить, что по действующему контракту форвард получает 220 тысяч евро в неделю. Договор между сторонами рассчитан до середины 2023-го года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Салах хочет покинуть «Ливерпуль» и перейти в мадридский «Реал».
В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии египтянин сыграл 13 матчей, отметившись 13 голами (5 - с пенальти) и тремя результативными передачами. Мохамед выступает за мерсисайдцев с 2017-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах