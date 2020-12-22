Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из-за Зидана

Полузащитник лондонского «Арсенала» Даниэль Себальос, правами на которого владеет мадридский «Реал», не хочет возвращаться в «королевский» клуб после завершения арендного соглашения.

Как сообщает издание AS, хавбек не желает работать под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. У игрока и тренера неоднократно возникали разногласия.

Что касается «Арсенала», то «канониры» пока не решили, станут ли выкупать Себальоса у мадридского гранда.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 13 поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.