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Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из-за Зидана

22 Декабря 2020, 11:50,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Арсенала» Даниэль Себальос, правами на которого владеет мадридский «Реал», не хочет возвращаться в «королевский» клуб после завершения арендного соглашения.

Как сообщает издание AS, хавбек не желает работать под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. У игрока и тренера неоднократно возникали разногласия.

Что касается «Арсенала», то «канониры» пока не решили, станут ли выкупать Себальоса у мадридского гранда.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 13 поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Дани Себальос
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