Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

«Мы уже знаем, кого хотим подписать зимой и летом. Что-то получится осуществить, что-то - нет. Здесь большое количество факторов. Этим занимается наш спортивный директор, я же все свое внимание уделяю матчам. Моей задачей является то, что я выжимаю максимум из нынешнего состава. Планирование ближайших трансферных окон завершено», - приводит слова испанского тренера портал Goal.

После 14 туров «Арсенал» набрал всего 14 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице английского чемпионата.