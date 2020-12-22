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Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала»

22 Декабря 2020, 11:27,

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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

«Мы уже знаем, кого хотим подписать зимой и летом. Что-то получится осуществить, что-то - нет. Здесь большое количество факторов. Этим занимается наш спортивный директор, я же все свое внимание уделяю матчам. Моей задачей является то, что я выжимаю максимум из нынешнего состава. Планирование ближайших трансферных окон завершено», - приводит слова испанского тренера портал Goal.

После 14 туров «Арсенал» набрал всего 14 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице английского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Трансферы футбола - зима 2021
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