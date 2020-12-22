Стоунс хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

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22 Декабря 2020, 10:45,
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Защитник Джон Стоунс может подписать новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом информирует издание The Telegraph.
Согласно данным источника, 26-летний футболист принял решение задержаться в команде после того, как испанский наставник Хосеп Гвардиола заключил новый договор.
Ранее британские СМИ сообщали об интересе к Джону со стороны лондонских «Челси» и «Арсенала».
Стоунс защищает цвета манкунианского топ-клуба с лета 2016-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
А нужен ли он клубу чтоб с ним продлевать контракт? Большие сомнения.