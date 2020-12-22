Стоунс хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Защитник Джон Стоунс может подписать новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом информирует издание The Telegraph.

Согласно данным источника, 26-летний футболист принял решение задержаться в команде после того, как испанский наставник Хосеп Гвардиола заключил новый договор.

Ранее британские СМИ сообщали об интересе к Джону со стороны лондонских «Челси» и «Арсенала».

Стоунс защищает цвета манкунианского топ-клуба с лета 2016-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.