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Стоунс хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

22 Декабря 2020, 10:45,

Global Look Press

Защитник Джон Стоунс может подписать новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом информирует издание The Telegraph.

Согласно данным источника, 26-летний футболист принял решение задержаться в команде после того, как испанский наставник Хосеп Гвардиола заключил новый договор.

Ранее британские СМИ сообщали об интересе к Джону со стороны лондонских «Челси» и «Арсенала».

Стоунс защищает цвета манкунианского топ-клуба с лета 2016-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
22 Декабря 2020, 11:10

А нужен ли он клубу чтоб с ним продлевать контракт? Большие сомнения.

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