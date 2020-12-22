«Арсенал» сократит зарплаты игроков в случае вылета в Чемпионшип

Руководство лондонского «Арсенала» сократит зарплаты футболистов, если команда по итогам нынешнего сезона вылетит из Премьер-лиги в Чемпионшип. Об этом информирует издание Daily Mail. Если это произойдет, заработная плата игроков лондонского клуба уменьшится на 25 процентов.

«Канониры» под руководством испанского специалиста Микеля Артеты провально выступают в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 14 туров «Арсенал» набрал всего 14 баллов и занимает 15-ю строчку в таблице.

Следующий поединок в чемпионате Англии «канониры» сыграют на своем поле против «Челси».