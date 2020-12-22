Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» сократит зарплаты игроков в случае вылета в Чемпионшип

22 Декабря 2020, 10:27,

Global Look Press

Руководство лондонского «Арсенала» сократит зарплаты футболистов, если команда по итогам нынешнего сезона вылетит из Премьер-лиги в Чемпионшип. Об этом информирует издание Daily Mail. Если это произойдет, заработная плата игроков лондонского клуба уменьшится на 25 процентов.

«Канониры» под руководством испанского специалиста Микеля Артеты провально выступают в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 14 туров «Арсенал» набрал всего 14 баллов и занимает 15-ю строчку в таблице.

Следующий поединок в чемпионате Англии «канониры» сыграют на своем поле против «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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Комментарии (5)
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0
andi
22 Декабря 2020, 13:13

Вот когда вспомнишь Венгера.

0
Admiral
22 Декабря 2020, 12:41

Позорище... Арсенал в Чемпионшип... Может стоит исправлять ситуацию? Просто вдумайтесь: борьба не за Лигочемпионские места, не даже за Лигоевропейские места, а борьба за сохранение прописки... Кошмар...

0
LMI
22 Декабря 2020, 12:15

Во дожили, мать вашу. В случае вылета в Чемпионшип .... Да чтобы вам всем в бочке со смолой жариться

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0
Марченко Максим
22 Декабря 2020, 11:18

Как вообще руководство клуба допускает такое высказывание.Может надо что то координально поменять в клубе ,чтоб не оказаться в чемпионшипе .По составу уж точно Арсенал не уступает большинству команд в РПЛ ,надо найти верный подход.

1
altmax
22 Декабря 2020, 10:49

Звучит как неудачная шутка

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