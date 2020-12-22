«Арсенал» сократит зарплаты игроков в случае вылета в Чемпионшип

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22 Декабря 2020, 10:27,
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Руководство лондонского «Арсенала» сократит зарплаты футболистов, если команда по итогам нынешнего сезона вылетит из Премьер-лиги в Чемпионшип. Об этом информирует издание Daily Mail. Если это произойдет, заработная плата игроков лондонского клуба уменьшится на 25 процентов.
«Канониры» под руководством испанского специалиста Микеля Артеты провально выступают в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 14 туров «Арсенал» набрал всего 14 баллов и занимает 15-ю строчку в таблице.
Следующий поединок в чемпионате Англии «канониры» сыграют на своем поле против «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон
Вот когда вспомнишь Венгера.
Позорище... Арсенал в Чемпионшип... Может стоит исправлять ситуацию? Просто вдумайтесь: борьба не за Лигочемпионские места, не даже за Лигоевропейские места, а борьба за сохранение прописки... Кошмар...
Во дожили, мать вашу. В случае вылета в Чемпионшип .... Да чтобы вам всем в бочке со смолой жариться
Как вообще руководство клуба допускает такое высказывание.Может надо что то координально поменять в клубе ,чтоб не оказаться в чемпионшипе .По составу уж точно Арсенал не уступает большинству команд в РПЛ ,надо найти верный подход.
Звучит как неудачная шутка