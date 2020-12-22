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Лэмпард прокомментировал голевую засуху Вернера

22 Декабря 2020, 10:18,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о голевой засухе немецкого нападающего Тимо Вернера. Форвард не может отличиться голом в девяти матчах подряд.

«Я не переживаю по этому поводу. Каждый форвард стремится забивать, ведь этого его прямая обязанность. Вернеру нужно время на полную адаптацию. Пока ему не везет, но это временное явление. Вскоре все изменится, и мы сможем насладиться его голами», - приводит слова специалиста пресс-служба «пенсионеров».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний нападающий провел 14 поединков, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Тимо Вернер
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