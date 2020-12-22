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Зинченко может стать игроком «Ювентуса»

22 Декабря 2020, 08:46,

Global Look Press

Хавбек сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом рапортует издание Daily Express.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 24-летнего игрока проявляют туринский «Ювентус» и «Наполи». Переход Зинченко может быть оформлен в грядущее зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского футболиста заинтересованы российские клубы.

В текущем сезоне Александр сыграл пять матчей во всех клубных турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Наполи, Александр Зинченко, Трансферы футбола - зима 2021
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