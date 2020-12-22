Зинченко может стать игроком «Ювентуса»

Хавбек сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом рапортует издание Daily Express.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 24-летнего игрока проявляют туринский «Ювентус» и «Наполи». Переход Зинченко может быть оформлен в грядущее зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского футболиста заинтересованы российские клубы.

В текущем сезоне Александр сыграл пять матчей во всех клубных турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2024-го года.