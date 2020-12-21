Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В АПЛ 7 новых случаев заболевания коронавирусом

21 Декабря 2020, 23:36,

Depositphotos

Премьер-лига Англии опубликовала еженедельный отчёт о тестировании игроков и персонала клубов на коронавирус. За период с 14 по 20 декабря 1569 футболистов и клубных сотрудников сдали анализы на COVID-19, и положительными оказались тесты семерых игроков.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом у представителей клубов АПЛ идет на спад. Инфицированные COVID-19 должны быть изолированы на 10 дней.

Напомним, что в Чемпионшипе и Лиге 1 Англии матчи с участием четверки команд были перенесены на более поздний срок.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Англии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола