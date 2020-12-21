В АПЛ 7 новых случаев заболевания коронавирусом

Премьер-лига Англии опубликовала еженедельный отчёт о тестировании игроков и персонала клубов на коронавирус. За период с 14 по 20 декабря 1569 футболистов и клубных сотрудников сдали анализы на COVID-19, и положительными оказались тесты семерых игроков.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом у представителей клубов АПЛ идет на спад. Инфицированные COVID-19 должны быть изолированы на 10 дней.

Напомним, что в Чемпионшипе и Лиге 1 Англии матчи с участием четверки команд были перенесены на более поздний срок.