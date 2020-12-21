Ярмоленко: «В наши дни у детей есть Человек-паук, Бэтмен и так далее, мне нужен был только мяч»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о своем детстве.

«В детстве моей любимой игрушкой был футбол. В наши дни у детей есть Человек-паук, Бэтмен и так далее. Всё, что мне было нужно – это мяч. Играть в футбол – это единственное, чем я хотел заниматься в жизни. Я всегда мечтал играть на заполненных стадионах, поддержка болельщиков меня заводит.

Когда футбольный сезон был прерван из-за пандемии, то это стало огромным потрясением. Никто не понимал, что происходит. Люди гибли, это серьезная трагедия. Было сложно принять эту ситуацию», - цитирует украинского футболиста One Football.