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Ярмоленко: «В наши дни у детей есть Человек-паук, Бэтмен и так далее, мне нужен был только мяч»

21 Декабря 2020, 19:43,

Global Look Press

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о своем детстве.

«В детстве моей любимой игрушкой был футбол. В наши дни у детей есть Человек-паук, Бэтмен и так далее. Всё, что мне было нужно – это мяч. Играть в футбол – это единственное, чем я хотел заниматься в жизни. Я всегда мечтал играть на заполненных стадионах, поддержка болельщиков меня заводит.

Когда футбольный сезон был прерван из-за пандемии, то это стало огромным потрясением. Никто не понимал, что происходит. Люди гибли, это серьезная трагедия. Было сложно принять эту ситуацию», - цитирует украинского футболиста One Football.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андрей Ярмоленко
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